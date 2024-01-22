صافرات الإنذار تدوي في الأراضي الأوكرانية بسبب الهجوم الروسي

قال غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية من أوديسا، إن صافرات الإنذار دوت على مجمل الأراضي الأوكرانية بسبب الهجوم الروسي بطائرات ميج 31 منذ لحظات.

وأضاف خلال رسالة على الهواء: «منذ لحظات خرج رئيس الوزراء البولندي مع وزير الخارجية الأوكرانية لزيارة إلى إحدى المناطق التي نصبا تذكاريا ووضع إكليلا من الورد وحاليا يتحضر ليزارة رئيس الوزراء الأوكراني والرئيس الأوكراني وذلك في اليوم الوطني الأوكراني».

وتابع أن الرئيس الأوكراني يرى أنه لا حاجة أو ضرورة ماسة لتجنيد المواطنين بعدد 500 ألف مقاتل أوكراني، موضحا أنه يجب إحداث نوع من التبادل بين الجنود والقوات المتواجدة على الجبهات، موضحا أن الرئيس الأوكراني شدد أنه من الضروري مشاركة جميع المواطنين بمشاركة الجيش في القتال.