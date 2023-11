هجمات روسية على أوديسا.. تضرر متحف الفنون واحتراق شاحنات حبوب (فيديو)

أعلن مسؤولون أوكرانيون في ميناء البحر الأسود إصابة 5 أشخاص، واحتراق شاحنات حبوب في أوديسا، فضلا عن تضرر متحف الفنون، نتيجة هجمات روسية بطائرات مسيرة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

قال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا عبر تطبيق المراسلة «تليجرام»: «في 6 نوفمبر، بلغ عمر متحف أوديسا الوطني للفنون 124 عامًا، كما تضرر جدران المبني وتضررت وتحطمت بعض النوافذ والزجاج».

Shoulnd't really be surprised by anything the heathen invaders do, but sad to see the art museum in #Odesa suffering quite a bit of damage in today's bombardment of the city in southern #Ukraine . Mayor Gennadiy Trukhanov says thankfully most valuable exhibits aren't ruined. pic.twitter.com/6WS7Zpj2eM

وأضاف كيبر في وقت لاحق إن 15 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا دمرت فوق المدينة، وتضررت العديد من المباني السكنية الشاهقة واشتعلت النيران في مستودعات وشاحنات بها حبوب، وتم إخمادها على الفور.

ولم يتضح ما إذا كانت المباني والشاحنات قد اصطدمت بالطائرات بدون طيار أو تساقطت حطام، ولم يصدر تعليق فوري من روسيا، وكان متحف أوديسا الوطني للفنون، في أحد أقدم قصور أوديسا، يضم أكثر من 10 ألف قطعة فنية قبل الأزمة، بما في ذلك لوحات لبعض أشهر الفنانين الروس والأوكرانيين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

#Odesa. Lady’s voice is yelling: “Kids, close your eyes! Kids, close your eyes!”

And it is horrible reality of everyday life in #Ukraine now. #RussiaIsATerroristState so it does what it can do best: it multiplies terror. My apartment in #Odesa was just few blocks away from the… pic.twitter.com/JyB7CXkVSx