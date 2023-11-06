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هجمات روسية على أوديسا.. تضرر متحف الفنون واحتراق شاحنات حبوب (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
09:02 ص | الإثنين 06 نوفمبر 2023
غارات روسيا على أوكرانيا

غارات روسيا على أوكرانيا

أعلن مسؤولون أوكرانيون في ميناء البحر الأسود إصابة 5 أشخاص، واحتراق شاحنات حبوب في أوديسا، فضلا عن تضرر متحف الفنون، نتيجة هجمات روسية بطائرات مسيرة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

تضرر جدران المبني والنوافذ والزجاج

قال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا عبر تطبيق المراسلة «تليجرام»: «في 6 نوفمبر، بلغ عمر متحف أوديسا الوطني للفنون 124 عامًا، كما تضرر جدران المبني وتضررت وتحطمت بعض النوافذ والزجاج».

وأضاف كيبر في وقت لاحق إن 15 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا دمرت فوق المدينة، وتضررت العديد من المباني السكنية الشاهقة واشتعلت النيران في مستودعات وشاحنات بها حبوب، وتم إخمادها على الفور.

ماذا تضم قصور أوديسا؟

ولم يتضح ما إذا كانت المباني والشاحنات قد اصطدمت بالطائرات بدون طيار أو تساقطت حطام، ولم يصدر تعليق فوري من روسيا، وكان متحف أوديسا الوطني للفنون، في أحد أقدم قصور أوديسا، يضم أكثر من 10 ألف قطعة فنية قبل الأزمة، بما في ذلك لوحات لبعض أشهر الفنانين الروس والأوكرانيين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

ونشر مجلس مدينة أوديسا مقطع فيديو يظهر النوافذ المتفجرة والحطام داخل ما قال إنه متحف الفن، وفي الشارع القريب من المتحف، ترك الهجوم حفرة بعمق عدة أمتار، وبحسب سلطات المدينة، أصيب شخص واحد هناك.

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