أعراض سن اليأس للرجال.. اعرف مرحلة الإصابة وطرق الوقاية

سن اليأس عند الرجال هو حالة تصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، حيث تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون، ما يعني أنّ هذه الحالة ليست قاصرة على النساء فقط، بل يمكن أن تصيب الرجال أيضا.

أعراض سن اليأس للرجال

هناك العديد من أعراض سن اليأس عند الرجال تظهر عليهم، ومنها زيادة تراكم الدهون، حيث يتسبب سن اليأس في زيادة تراكم الدهون خاصة عند منطقة دهون البطن، لذلك عند الإصابة به أيضا تكون العظام أقل كثافة ما يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام.

ومن بين الأعراض التي تدل على الإصابة بسن اليأس هي الشعور بالأرق الذي يسبب حدوث اضطرابات في النوم ويؤدي إلى صعوبة في التركيز والغضب بسهولة، وكما يعد الاكتئاب وتقلب المزاج من أعراض سن اليأس عند الرجل.

وكشف الخبراء عن أنّ انخفاض هرمون التستوستيرون الذي يساعد على تنظيم الحالة المزاجية في عمر الأربعينيات والخمسينيات، يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب مثل الشعور بالحزن والفراغ والعصبية، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

ولم تقتصر الأعراض التي تدل على الإصابة بسن اليأس للرجال عند هذا الحد، حيث جاءت من ضمن الأعراض الشعور بالتعب والإعياء، ما يؤثر على نمط الحياة اليومي، فضلا عن الإصابة بالهبات الساخنة وهي لا تقتصر على سن اليأس للنساء فقط.

نصائح لتجنب الإصابة بسن اليأس

ولتجنب الإصابة بسن اليأس للرجال، يجب عليهم اتباع نظام غذائي صحي، مثل اتباع تجنب الأطعمة الدهنية والسكريات التي تؤدي إلى الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة، ويفضل الابتعاد عن التدخين والنوم في وقت متأخر، والتي تعد من العادات الخاطئة التي تؤثر على الهرمونات.