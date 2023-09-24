طرق وخطوات استخراج كعب العمل «أون لاين».. من غير ما تتحرك من البيت

أتاحت وزارة العمل رابط استخراج كعب العمل «أون لاين»، حيث يُعد من الأوراق الضرورية التي تُطلب عند التقديم لشغل الوظيفة الشاغرة، الامر الذي يتطلب معرفة خطوات استخراج كعب عمل بما يوفر الوقت والمجهود، ويمنعهم من الوقوف في طوابير مزدحمة لساعات طويلة.

خطوات استخراج كعب العمل من البيت أون لاين

وتأتي خطوات استخراج كعب العمل من البيت كما يلي :

1- الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي من هنــــــــــــــــا

2- تختار من بين الخدمات الموجودة على موقع الوزارة خدمة تسجيل راغبي العمل وإذا كنت تسجل في الخدمة لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات.

3- يجب عليك أن تقوم بملء البيانات المطلوبة منك على الموقع.

4- يجب اختيار إذ كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد.

5- يجب الضغط على حفظ وتقديم الطلب، يمكن أن تتسلم كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب عمل في دائرتك أو المكان القريب منك في اليوم التالي لتقديم الطلب.

خطوات استخراج كعب العمل من مكاتب العمل

ويمكن استخراج كعب العمل من خلال مكاتب العمل باتباع الطرق الآتية:

- التوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن الخاص به.

- تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص.

- ينتظر مقدم الطلب استخراج كعب العمل الخاص به لاستلامه.

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل أون لاين 2023- أصل تحقيق الشخصية أو بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليه.

- مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل.

- أصل المؤهل الدراسي الخاص بمقدم الطلب للاطلاع عليه.

- أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد للاطلاع عليه.

- الرقم التأميني الخاص بمقدم طلب الحصول على كعب العمل.