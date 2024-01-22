11 مليون مواطن يتقاضون معاشات بقيمة خيالية.. الرقم سيصدمك

يبلغ حجم المعاشات المصروفة شهريًا لـ11 مليون مواطن رقمًا هائلًا، وفقًا لآخر إحصائيات صادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي أقرت في الأول من يناير زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات المنتهي مدة خدمتهم في 1 يناير 2024.

المبلغ المصروف سنويًا

وبحسب آخر إحصائيات أعلنتها، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإنّ المبلغ المصروف سنويًا لأصحاب المعاشات، حتى شهر يونيو 2023، بلغ قيمته 340 مليار جنيه لعدد 11 مليون صاحب معاش، وذلك مقابل حجم المعاشات السنوية في 2013، والتي كانت تقدر بـ 86.5 مليار لعدد 8.5 مليون صاحب معاش في هذا التاريخ.

علاوة استثنائية لأصحاب المعاشات

فيما تسعى الحكومة المصريّة حاليًا، للتوسع في حزم الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة لأصحاب المعاشات، والتي تجلى آخرها في إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، علاوة استثنائية لهم جرى استحقاقها منذ أكتوبر 2023، وكلّفت هذه المنحة الدولة المصرية مبلغ 32 مليار جنيه سنويًا.

ومن المقرر أن تمنح الحكومة، أصحاب المعاشات الزيادة السنوية لهم في شهر يوليو المقبل، فضلا عن تبكير موعد الصرف للزيادة السنوية في حدود أول شهر مارس أو أبريل، تخفيفًا على أصحاب المعاشات.