تأكيدا لـ«الوطن».. بنوك خاصة تطرح شهادات جديدة بعائد يصل إلى 75%

أعلنت ثلاثة بنوك خاصة طرح شهادات جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 75%، وذلك بعد أن أعلن أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري ومصر، في بداية الشهر الجاري، عن شهادات مدة العام بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا، يصرف شهريًا، وهي الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي.

جاء ذلك، تأكيدًا لما انفردت به «الوطن» يوم 4 يناير الجاري، بشأن عزم بنوك خاصة، طرح شهادات بعائد مرتفع.

ونرصد في السطور التالية الشهادات الجديدة من البنوك الخاصة، سواء في البنك الأهلي الكويتي، أو التجاري الدولي أو EBank.

شهادة البنك الأهلي الكويتي

طرح البنك الأهلي الكويتي شهادة ادخارية بعائد ثابت تراكمي بـ75%، يصرف نهاية المدة أي 3 سنوات، وتصدر الشهادة بألف جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الاسترداد بعد 6 أشهر من اليوم التالي للشراء ويتيح البنك إمكانية الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة.

شهادة EBank الجديدة

يقدم بنك EBank شهادة جديدة بعائد يصل إلى 21% لمدة 3 سنوات، بدورية صرف شهريًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه ومضاعفات 100 ألف جنيه، والعائد ثابت طوال المدة.

شهادات البنك التجاري الدولي

طرح البنك التجاري الدولي CIB، شهادات جديدة مدة الـ3 سنوات والعائد يصرف شهريا، إذ أن هناك ذات العائد 22% والحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه، و21% والحد الأدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه، و20% والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.