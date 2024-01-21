«الأرصاد» تحذر من انخفاض درجات الحرارة غدا.. طقس غير مستقر يضرب البلاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا، ودرجات الحرارة، مشيرة إلى أنه يسود طقس غير مستقر يبدأ على غرب البلاد، ويمتد إلى باقى الأنحاء، اعتبارا من الثلاثاء، يصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وانخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 5:40 درجة مئوية، ونشاط الرياح على بعض المناطق، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة غدا

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود غدا طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون مائل للدفء على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، على جنوب البلاد وبارد علي باقي الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى أنه تتساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبا، تغزر مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تساقط أمطار غزيرة ورياح شديدة

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، بنسبة حدوث 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشرقية، تكون خفيفة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحر ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث 20% تقريبا، على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، ويصاحبها اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح 70:50 كم/س، وارتفاع الموج يترواح من 3: 4 متر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الظل كالأتي :

درجات الحرارة غدا الاثنين

القاهرة ومحافظات الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 28 درجة والصغرى 16.

- شمال الصعيد، العظمى 22 درجة والصغرى 9.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجات.

درجات الحرارة الثلاثاء

القاهرة ومحافظات الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 24 درجة والصغرى 14.

- شمال الصعيد، العظمى 20 درجة والصغرى 8.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

درجات الحرارة الثلاثاء

القاهرة ومحافظات الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 10 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 22 درجة والصغرى 13.

- شمال الصعيد، العظمى 18 درجة والصغرى 6.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات.