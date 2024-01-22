«الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. واضطراب الأحوال الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تعود إلى الانخفاض بداية من اليوم، طبقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تختلف مصادر الكتل الهوائية، بعد تأثرنا أمس وأول أمس بالكتل الهوائية.

الكتل الهوائية الشمالية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»: «الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا ستؤثر على الأجواء، ومن اليوم تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتكون الأجواء مائلة للبرودة، ومع فترات الظهيرة تنشط الرياح ما يجعلنا نشعر ببعض البرودة».

انخفاض درجات الحرارة

وتابعت: «انخفاض درجات الحرارة سيكون ملحوظًا خلال الأيام المقبلة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية، ومع نشاط للرياح سنشعر ببرودة أكثر، ودرجات الحرارة اليوم تختلف عن أمس بنحو 6 درجات».

وأكملت: «هناك منخفض في طبقات الجو العليا يؤثر على المنطقة الغربية بشكل كبير، وستبدأ اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة محافظات شمال البلاد».