أول ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد طلاقها من العوضي.. إطلالة جديدة

ظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز للمرة الأولى بعد طلاقها مؤخرا من الفنان أحمد العوضي، وذلك من خلال جلسة تصوير جديدة، شاركتها مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

أول ظهور للفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي

وشاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بصورة ظهرت من خلالها بلوك جديد ومختلف عليها، وهو الأمر الذي أعجب جمهورها وانهالت عليها التعليقات فقال أحدهم «مالك احلويتي كدا ليه» ، وقال آخر «انتي فى حتة تانية والله».

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد أعلنت مؤخرا انفصالها بشكل رسمي عن الفنان أحمد العوضي من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام قالت فيه «تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل احترام وتقدير».