«أزهري»: لا يحق للخاطب معرفة العلاقات السابقة للفتاة

ردا على استفسار متصلة، حول أحقية خطيبها في معرفة علاقاتها السابقة، أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، في حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «قولاً واحداً عليك التكتم على هذه العلاقات طالما ربنا سترك، فلا تفضحي نفسك».

وتابع العالم الأزهري: «قبل الخطوبة ليس من حقه ولا من حقها السؤال عن العلاقات السابقة، لأنه يمكن لا يتزوجوا وبعد كده يفضحوا بعض، أو حتى لو تزوجوا لا يكشفوا عن علاقات السابقة، طالما ربنا سترهم».

أحكام الخطوبة والإخبار بالأمراض والحالة الصحية

وحول استفسار متصلة بشأن عيوب صحية تعتريها، فهل تصرح بها لخطيبها أم تتكتم عليها، ليجيبها: «الأمراض قسمين، أمراض بسيطة زي أنا عصبي وبخيل، أو مش بعرف أطبخ، ودي يمكن الإنسان يحاول يعالج العيوب دي، ويشتغل على نفسه».

وتابع: «النوع الثاني هو الأمراض المنفرة والمعدية، يعني في مرض خطير، مش بخلف عندي مشاكل منفرة وتعجزية، وتؤثر على الطرف الآخر، لازم نخبر الطرف الآخر بها حتى يعرف ويختار؛ هل يستمر أم يمتنع عن استمرار الزواج».