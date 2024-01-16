شهدت الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد، تطورا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن نقل في الساعات الأولى من صباح أمس إلى المستشفى رفقة نجله المخرج «محمد».

تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

ومن جهته، قال محمد بيومي فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن حالة والده الصحية تحسنت كثيرا، ومن المقرر أن يعود لتصوير أعماله الفنية، خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا: «الحمدلله بقى أحسن كتير وهيرجع الشغل خلاص».

وكان محمد بيومي، نجل الفنان بيومي فؤاد، فأجأ الجمهور بصورة لوالده داخل أحد المستشفيات، وهو على جهاز الأكسجين، في إشارة منه إلى أنه يعاني من أزمة تنفسية شديدة.

فيلم «الإسكندراني»

ويشارك بيومي فؤاد حاليًا في السينما بفيلم «الإسكندراني»، والذي يشارك في بطولته، بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد العوضي، وزينة، حسين فهمي، عصام السقا، رحاب الجمل، وغيرهم، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.