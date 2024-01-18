أول تعليق من بيومي فؤاد بعد تعرضه لوعكة صحية ودخوله المستشفى

حرص الفنان بيومي فؤاد، على طمأنة الجمهور على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا، موجها الشكر للجميع لسؤالهم عليه.

بيومي فؤاد يكشف تطورات حالته الصحية

وقال بيومي فؤاد فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه أصبح بصحة جيدة، وغادر المستشفى، مشيرا إلى أنه تعرض لوعكة صحية بسبب تغيير الجو، وذهب إلى المستشفى لإجراء جلسة بخار، ووجه الشكر للجمهور بسبب سؤالهم عليه.

وكان محمد بيومي، نجل الفنان بيومي فؤاد، أعلن دخوله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حيث نشر صورة لوالده على جهاز الأكسجين داخل أحد المستشفيات.

الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي

وفى سياق آخر، عاد الفنان بيومي فؤاد تصوير الجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوي»، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني القادم 2024.

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، محمد سلام، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، مصطفي غريب، سما إبراهيم، الطفل يوسف صلاح، وغيرهم.