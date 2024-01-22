رئيس البنك الزراعي: فتح منافذ بالمطارات وإطلاق البطاقات الائتمانية

كشف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، تفاصيل الخدمات التي يقدمها البنك للمزارعين في القرى.

وأكد فاروق، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن البنك يموِّل المصدرين والمستوردين الزراعيين بمشروعات «السلف الزراعية» من خلال قرض استثماري أو سلفة زراعية، معلقا: السُلف بتساعد الفلاح على تخفيض مصروفات الإنتاج الخاصة به.

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري أن المحفظة الائتمانية للبنك الزراعي وصلت 78.8 مليار جنيه، لتتخطى رقم 34 مليار عام 2020، ونسبة التعثر لا تتخطى 3%.

وشدد فاروق على أنه لا يمكن الوصول لـ«زيرو» تعثر بأي بنك، معلنا أن نسبة القروض الزراعية المقدمة من البنك الزراعي للمزارعين بلغت 23 مليار جنيه، والسلف الزراعية وصلت لـ1.3 مليار جنيه حتى 2023.

وتابع رئيس البنك: نقدم سلفة قصب السكر بقيمة تصل لـ23 ألف جنيه للري التقليدي و27 ألفا للري الحديث، ونركز على الزراعات التعاقدية وتمويل رؤوس الماشية؛ لتوفير فرص عمل للأهالي في القرى المصرية.

وأعلن فاروق أنه تم فتح مستندات بـ200 مليون دولار في 2023، ونسبة 92% من هذا الرقم من خدمات البنك، ولأول مرة يتم فتح منفذين للبنك الزراعي بالمطارات.

واختتم رئيس البنك الزراعي: 600 مليون جنيه قيمة محفظة التمويل العقاري، علاوة على إطلاق البطاقات الائتمانية.