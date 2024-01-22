محافظ أسوان يكلف بإنهاء مشروعات حياة كريمة في وادي خريط

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة لعقد جولات ميدانية مكثفة لتفقد المشروعات الجارية بهدف مراقبة تنفيذها في القرى والنجوع المستهدفة، والتفاعل السريع مع استفسارات وشكاوى السكان، وإيجاد الحلول المناسبة لتلبية احتياجاتهم.

من جانبه أعلن اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير المساعد، أن وحدة حياة كريمة قامت بجولة ميدانية في قرية وادي خريط بمركز نصر النوبة.

مشروعات تشهدها قرية وادي خريط بالنوبة

وتضم قرية وادي خريط 6 قرى رئيسية و5 نجوع، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 19 ألف نسمة بينما شملت الجولة تفقد مشروع تطوير نقطة شرطة وادي خريط الذي تم الانتهاء منه بنسبة 100%، بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة مركز شباب خريت، وإنشاء المجمع الزراعي، وكلاهما تم الانتهاء منهما بنسب تنفيذ تصل إلى 97% و98% على التوالي.

وأوضح السكرتير المساعد لمحافظة أسوان انه يجري التواصل والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لحل أي مشكلات أو عراقيل تواجه المشروعات وضمان الانتهاء منها في الوقت المحدد.

السكرتير العام بصدد على سرعة تنفيذ المشروعات

كما أكد على أهمية زيادة جهود التنفيذ وعدم التساهل في مواعيد التسليم، وسرعة استبدال المقاولين والشركات التي لا تلتزم بالجدول الزمني المحدد.