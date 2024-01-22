الهيئة العامة للاستعلامات: مصر اتخذت خطوات أوسع للقضاء على الأنفاق نهائيا

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الدكتور ضياء رشوان، إنّ مصر اتخذت خطوات أوسع للقضاء على الأنفاق نهائيًا، عبر عمل منطقة عازلة بطولة 5 كيلومترات من رفح المصريّة، حتى الحدود مع قطاع غزة، حسبما أفادت «قناة القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأوضح «رشوان» أنّ مصر دمرت أكثر من 1500 نفق، وقامت بتقوية الجدار الحدودي مع غزة، الممتد لـ 14 كيلومترًا، عبر تعزيزه بجدار خرساني.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أنّه هناك 3 حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحتها.

ولفت ضياء رشوان، إلى أنّ مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل.

واختتم بالإشارة إلى أنّه من الملفت والمستغرب، أن تتحدث إسرائيل بهذه الطريقة غير الموثقة، عن ادعاءات تهريب الأسلحة من مصر لغزة.