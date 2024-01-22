افتتاح أول وأكبر مشاريع المبادرة الرئاسية «ابدأ» بالدقهلية غدا

يفتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، غدا الثلاثاء، أول مصانع المبادرة الرئاسية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة في 29 أكتوبر 2022، وهو أكبر مصنع بالمنطقة الصناعية «مصنع فانتازيا» للمراتب والمفروشات بمدينة جمصة بالقرب من مدينة المنصورة الجديدة.

وقال أحمد رجب الشافعي، مؤسس والرئيس التنفيذي لمصانع فانتازيا، إنه بمساندة المبادرة الرئاسية «ابدأ»، تم إنهاء جميع التراخيص الخاصة بالمصنع والذي تبلغ قوته 300 عامل داخل المصنع وتتجاوز الألف خارجه.

مبادرة ابدأ تسعى لزيادة الاستثمارات الصناعية

وأضاف الشافعي، في بيان صحفي، أن المصنع يعمل به عمالة ثلاث محافظات وهي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وهو من أهداف المبادرة الرئاسية، حيث من أهدافها زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعي من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص وتوطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة.

الشافعي: بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج

وأكد أن نسب المكون المحلي مرتفعة وتتم زيادتها بشكل تدريجي بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.

وأشار إلى أن المصنع من الصناعات الوطنية الخالصة للمراتب بكل أنواعها والصناعات، وتحقق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي والتصدير للأسواق العربية الأفريقية والعالمية بمنتجات مصنوعة محليا وبأيد مصرية 100%.

تحقيق أعلى جودة بأقل تكلفة

وقال محمد رجب الشافعي، مدير الجودة، إنه بمساعدة المبادرة الرئاسية، الشركة تعتمد على تحقيق أعلى جودة بأقل تكلفة، مما يتطلب حلولا خارج الصندوق تعتمد على الابتكار في نواحي التصنيع والتعبئة والتغليف، لذلك طورت الشركة طريقة جديدة وهي المراتب الرولينج وذلك لتقليل حجم المنتجات عن طريق ضغطها وتغليفها بطريقة تسمح بنقلها إلى أي مكان في العالم وتماشيا مع سياسة الجمهورية الجديدة للتركيز على التصدير واستهداف الأسواق الخارجية.