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مبادرة «ابدأ»: نهدف لتصنيع منتجات محلية بجودة عالية

كتب:

شريف سليمان
11:19 ص | الجمعة 12 يناير 2024
مبادرة ابدأ

مبادرة ابدأ

قال المهندس مصطفى عبيد، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إن التعاون مع شركة «نوفا» كان نتاجا لمجهود كبير حدث لتصنيع منتجات محلية، تخدم من خلالها المجالين الصناعي والخدمي، نظرا لأن ذلك له مردود اجتماعي قوي على الإنسان المصري.

وأضاف «عبيد»، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة «ابدأ» تحركت مع الشركاء والمستثمرين المحليين لإقامة المصنع وإنهاء إجراءاته وإنشاءاته، لكن كان هناك تحد كبير متمثل في كيفية ضمان جودة المنتجات مثل مثيلتها المستوردة من أوروبا.

العمل بجودة عالية

ولفت إلى أن هذا التعاون مع الشركاء الأجانب، الذين يصنعون أكبر المنتجات في العالم، بهدف بشكل أساسي للعمل بجودة مرتفعة، والحصول على الترخيص منهم، حتى يصل المنتج بأفضل جودة وتصميما للمواطن المصري.

وتابع عضو مبادرة «ابدأ»: «استطعنا بفضل المستثمرين المصريين، ودعم وزارة الإسكان وكل الجهات والهيئات، تحت مظلتها، توقيع البروتوكول مع هذه الشركات، لكي نعمل تحت ترخيص منهم، لضمان جودة المنتج واستمرارية تطويره».

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