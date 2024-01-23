نقابة المهن الزراعية بالإسكندرية تنظم ورشة عمل مجانية لتصنيع «البرفانات» غدا

أعلنت نقابة المهن الزراعية بالإسكندرية عن تنظيم ورشة عمل مجانية لتصنيع البرفانات ومزيلات العرق، غدًا الأربعاء، ويأتي ذلك في إطار دور النقابة في دعم المرأة المصرية وتدريبها على المهارات الحرفية المختلفة.

كما أعلنت النقابة عن إقامة معرض «أليكس جرين تك 2» في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2024، وذلك بقاعة الشهيد عبد المنعم رياض بسموحة بالإسكندرية.

أهم حدث زراعي في الإسكندرية

وأوضح الدكتور صبحي سلام، رئيس نقابة المهن الزراعية بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن معرض «أليكس جرين تك 2» هو أهم حدث زراعي في الإسكندرية، ويضم المعرض مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات الزراعية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأسمدة والبذور والمعدات الزراعية والحيوانات والمنتجات الزراعية الأخرى.

وأضاف أن المعرض يوفر فرصة ممتازة للمزارعين والشركات الزراعية للتواصل مع بعضهم البعض وتبادل المعلومات والأفكار، كما أنه فرصة جيدة للمزارعين للتعرف على أحدث المنتجات والخدمات الزراعية المتاحة.

وأشارت المهندسة فاتن عبد النبي، رئيسة لجنة المرأة بنقابة الزراعيين بالإسكندرية، إلى أن ورشة العمل المجانية لتصنيع البرفانات ومزيلات العرق سيحاضر فيها المهندسة سحر سماحة.

وأكدت المهندسة فاتن عبد النبي أن ورشة العمل تهدف إلى تدريب السيدات على تصنيع المنتجات العطرية المختلفة، مما يساهم في تنمية مهاراتهم واكتسابهم مهارات جديدة يمكنهم من خلالها بدء مشروعاتهم الخاصة.