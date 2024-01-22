حافظ سلماوي: محطة الضبعة من أحدث أجيال المفاعلات وتتمتع بدرجة أمان عالية

قال حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، إن مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا يمكن أن يجعل اليونان مصدرًا للطاقة في الجنوب الأوروبي.

وأضاف سلماوي، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، اليوم الاثنين، أن محطة الضبعة النووية تتكون من 4 وحدات كل منها 1200 ميجاوات بإجمالي 4800 ميجاوات ووصلنا إلى صب الخرسانة في الوحدة الرابعة.

المحطات النووية تتم وفق إجراءات شديدة التعقيد

وأشار إلى أن المحطات النووية تتم وفق إجراءات شديدة التعقيد وينتج عنها طاقة نظيفة، مؤكدًا أن محطة الضبعة النووية من أحدث أجيال المفاعلات وتتمتع بدرجة أمان عالية جداً.

وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات