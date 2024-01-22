محافظ الغربية: 6 لجان جديدة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماع لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحافظة الغربية، والذي يهدف للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية في كل القطاعات، من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، وذلك بحضور رؤساء وأعضاء لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

لجان المشروع

وخلال الاجتماع، قرر محافظ الغربية إعادة تشكيل اللجان لتتماشى مع الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2023-2030، فأصدر المحافظ 6 لجان وهي لجنة الحوكمة والمتابعة والتقييم (اللجنة العليا) برئاسة محافظ الغربية، لجنة حماية الحقوق الإنجابية، لجنة الاستثمار في الثروة البشرية، لجنة تدعيم دور المرأة، لجنة التعليم والتعلم، لجنة الاتصال والإعلام من أجل التنمية.

حملة توعية

كما وجه محافظ الغربية بإطلاق حملة توعوية كبرى بمحاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتجوب شوارع مدن ومراكز وقرى ونجوع محافظة الغربية، من خلال التنسيق بين كل الجهات بالمحافظة، مشددا على ضرورة الإعداد والتدريب الجيد لسفراء المشروع من مختلف الفئات العمرية ليكونوا خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي في محافظة الغربية.