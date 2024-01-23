استشاري تغذية: المادة المخاطية بالقلقاس والملوخية مضادة للأورام السرطانية

قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، إنَّه يجب الالتزام باحتياجات أجسامنا من الطعام، وعدم الإفراط في تناول الطعام الذي يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية، موضحًا أن الخضروات المفضلة في الصيف لصحتنا والتي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، مثل «البامية» و«الملوخية»، وهي الخضروات التي يقابلها في القيمة الغذائية بفصل الشتاء: «البطاطا والبطاطس والقلقاس».

وأضاف «نزيه»، في حواره على شاشة «قناة cbc»، أنَّ المادة المخاطية بالقلقاس والملوخية مضادة للأورام السرطانية، موضحاً: «يمدنا الله – عز وجل – بالأطعمة الملائمة لأجسامنا واحتياجاتنا وتنوع الطعام أمر ضروري».

وتابع استشاري التثقيف الغذائي: «الهندسة الوراثية خلفت مشاكل صحية كبيرة بسبب تدخل الإنسان لزراعة فواكة وخضروات في غير موسمها، والتدخل الجيني في القمح تسبب في مشكلة الجلوتين للبعض، موضحاً: «عليك أكل الشيء في موسمه ومش شطارة تاكل البطيخ أو الجوافة في الشتا، وذلك لصحة أفضل».