تأمين التغذية الكهربائية في جميع المحافظات لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صدور تعليمات لجميع شبكات وفروع شركات توزيع الكهرباء الـ9 بالمحافظات، بالحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية، خلال مباراة كرة القدم المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء، في المواجهة المصيرية بين المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ومنتخب الرأس الأخضر، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي، في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار، خاصة وأنّ المباراة تستحوذ على اهتمام المواطنين، وتشهد مشاهدات عالية خاصة في الكافيهات والمقاهي، ومراكز الشباب والساحات المنتشرة في مراكز ومدن المحافظات.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

ونفذت اليوم شبكات وفروع شركات التوزيع، وهي: «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء»، جدول تخفيف الأحمال من الساعة الثانية ظهرا وحتي الخامسة عصرا، بالتزامن مع اليوم الرابع لامتحانات الشهادة الإعدادية، واستجابة لرغبات أولياء الأمور

طرق تلقي شكاوى جميع المشتركين بقطاع الكهرباء

وحدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء عددًا من الآليات، لتلقي شكاوى جميع المشتركين بقطاع الكهرباء كالتالي:

- يمكنك تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكنك تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز (اضغط هنا).

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید «ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر» رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين: complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).