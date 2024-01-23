أحمد الشهاوي: هناك كتب صدرت عن الأدب المصري قبل 60 عاما ولم يعد طباعتها مرة أخرى

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إنه يوجد كتب قليلة عن الأدب المصري، صدرت قبل 60 عامًا ولم يعد طباعتها، مرة أخرى.

ديوان الشعر المصري

وأضاف «الشهاوي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه قدم في كتاب «ديوان الشعر المصري» بيانًا عن مصر الشعرية، ومقدمة عن كل شاعر، متسائلا: لماذا ننشر هذه السلسلة وفيها موقعة تاريخية، فهي ليست منشورًا سياسيًا ولا دعائيا؟

وتابع، أنه اختار عنوانًا يكون قريبًا من الجمهور العام الذي أنصت لأم كلثوم وفيروز وصباح فخري، في أغنية «يا شقيق الروح من جسدي»، من كلمات ابن سناء الملك، وأغنية «يا من لعبت به شمول»، لـ البهاء زهير، وهي قريبة من المصريين والعرب.

وواصل: «مشروع ديوان الشعر الذي نعمل عليه في الفترة الحالية سيعيد اكتشاف ديوان الشعر المصري مرة أخرى؛ لأنه لا يوجد ديوان واحد للشعراء الكبار تستطيع أن تشتريه أو تقتنيه من أي مكتبة، حتى الشعراء الذين صدرت أعمالهم قبل 60 أو 70 عاما في دار المعارف غير موجودة».

واستكمل: «المصادر التي يذهب إليها الآخرين محدودة للأسف، ونضطر البحث عن الكتب القديمة والمراجع التاريخية لكي نجمع شعر هؤلاء، ولكن مشروع ديوان الشعر المصري سيعيد إلينا الفرصة مرة أخرى لاكتشاف ذلك الأمر».

وأردف: «أحصيت بشكل شخصي حوالي 50 كتابا باللغة الإنجليزية فقط تتحدث عن الشعر القديم في مصر، ونحن مقصرون بشكل كبير في حق أنفسنا من حيث الشعر المصري القديم والشعر المصري الذي صدر باللغة العربية».