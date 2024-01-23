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بعد تشغيل أول توربينة.. 8 معلومات عن سد جوليوس نيريري الذي تنفذه مصر بتنزانيا

كتب:

أيمن حمزة
01:55 ص | الثلاثاء 23 يناير 2024
تحالف مصري يدشن سد جوليوس بدولة تنزانيا

تحالف مصري يدشن سد جوليوس بدولة تنزانيا

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تشغيل أول توربينة بمشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية على نهر روفيجي بدولة تنزانيا.

وتنشر «الوطن» خلال التقرير التالي، أبرز وأهم ملامح تنفيذ المشروع، وهي كالتالي: 

اكتمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية

1 - أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اكتمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية منذ بدأ العمل بالمشروع، لأول وحدة توليد نجحت جميع الاختبارات، وهو ما سمح لأول مرة بفتح صمام المياه الرئيسي، وتدفقت المياه في مسارها وصولا إلى النهر، وحققت التوربينة بقوة المياه للسرعة التشغيلية.

تحقيق التنمية بدولة تنزانيا

2 - المشروع يحظى باهتمام الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية بدولة تنزانيا، وإنشاء سد بطول 1025 متراً بسعة تخزينية لبحيرة السد تصل إلى 34 مليار متر مكعب، ومحطة توليد طاقة كهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، إذ تقع المحطة الجاري تنفيذها إلى جانب «نهر روفيجي» جنوب غرب مدينة دار السلام، وتم تخزين 18 مليار متر مكعب ببحيرة السد.

3 - بلغت نسب إنجاز المشروع 96 %، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال السد الرئيسي، وأعمال المأخذ، وثلاثة أنفاق لمرور المياه اللازمة إلى مبنى التوربينات لتوليد الطاقة، ومحطة توزيع وربط الكهرباء، بالإضافة إلى أربعة سدود فرعية لتكوين الخزان المائي، وكوبري خرساني للربط بين ضفتي نهر روفيجي، والذي يعد أحد أهم العناصر الرئيسية في المشروع ويربط بين تنزانيا وموزمبيق.

4 - هدف إنشاء السد إلى توليد 6307 ميجاوات في الساعة سنويًا، لتكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية، و يتحكم في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، وهذا بخلاف تخزين حوالي 34 مليار متر مكعب من المياه، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة.

الانتهاء من أعمال طبقات الأساس للطرق الدائمة

5 - جرى الانتهاء من أعمال طبقات الأساس للطرق الدائمة، وجار الآن الانتهاء من أعمال الرصف والأسفلت، إذ بلغت نسبة إنشاء الطرق الدائمة 80 %، بينما بلغت نسبة تنفيذ محطة التوليد الكهرومائية 88.44 %، وبلغت نسبة إنشاء المعسكر الدائم للعميل نحو 99 %، وجار الآن العمل بالهيكل الرئيسي لمبنى التوربينات، وتم تثبيت 3 أوناش عملاقة، لتركيب الوحدات الرئيسية للتوربينات، وهذا بخلاف تركيب 9 توربينات إضافة إلى الأنظمة الكهروميكانينية المساعدة.

6 - جرى الانتهاء من تركيب 27 محولا، وأبراج وخطوط الربط بين محطة مبنى التوربينات ومحطة الربط، وتم الانتهاء من تركيب التوربينات الشاملة للأنظمة المساعدة والتحكم، لربطها بمبنى التحكم الرئيسي، وجار التشغيل المبدئي لتوربينة رقم 9 لتوليد 235 ميجاوات ورفعها على الشبكة الخارجية لدولة تنزانيا.

7 - يجري  أيضا تركيب باقي التوربينات عقب الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى بالكامل، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية للأعمال الخرسانية، ومبنى مخارج التوربينات، وأعمال تكريك النهر وجار الانتهاء من التشطيبات الداخلية.

8 - جرى الانتهاء من أعمال التشطيبات الخارجية للمبنى، وتم الانتهاء من محطة التوزيع والربط بقدرة 400 KVA، وربطها بمحطة شالينزي بمنطقة موروجور، وربطها بالعاصمة دار السلام، وجرى التشغيل بنجاح.

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