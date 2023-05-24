«الشباب والرياضة» تتابع أعمال التشطيب للصالة المغطاة للألعاب ببنها

زار الدكتور محمد عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة مركز شباب السادات الحرس الوطني ببنها بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، وأحمد شعلان رئيس مجلس إدارة المركز حيث تابع انتهاء أعمال التشطيب للصالة المغطاة للألعاب الرياضية.

سير العمل بعدد من المشروعات الاستثمارية

جاء ذلك ضمن جولته اليوم لزيارة عدد من مراكز شباب المحافظة التي تضمنت مركز التنمية الشبابية بكفر شكر ومركز شباب ميت الدريج ومركز شباب كفر بطا، ومركز شباب السادات بالحرس الوطني بهدف دراسة سير العمل بعدد من المشروعات الاستثمارية والتعرف على مشكلات مراكز الشباب و دراسة معوقاتها.

اجتماع لحل مشكلات مراكز شباب القليوبية

تضمنت الجولة اجتماع اللجنة بقاعة الاجتماعات بالمديرية مع مديري إدارات التفتيش والهيئات والشؤون المالية والإدارة الهندسية وإدارة الشباب ومديري الإدارات الفرعية وممثلين للإدارات المعنية بقضايا ومشكلات مراكز الشباب.

خطة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

استعرض الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة خطة المديرية لتطوير الأنشطة والفاعليات مؤكدا أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية نفذت 21 مبادرة واستفاد منها 416 ألف شخص من النشء والشباب، مشيرا إلى تطوير النواحي الإنشائية بطرح عدد 106 مشروع استثماري بمراكز الشباب بالإضافة لتطوير عدد 28 مركز شباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كمرحلة أولى بقطاع شبين القناطر، بالإضافة لإنشاء 4 مراكز شباب جديدة ضمن الخطة الإضافية لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

الاستماع لمقترحات ومشاكل مراكز الشباب

كد الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أن زيارته للقليوبية تهدف إلى الاستماع لمقترحات و مشاكل مراكز الشباب، وطرح عدد من مقترحات التطوير منها تعميم كود الإتاحة وزيادة عدد المراكز التخصصية بالمراكز مثل أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع والجوالة وأندية السكان، مشيرا إلى ضرورة مناقشة قضية نقص العمالة بمراكز الشباب والهيئات وسبل الاستفادة من طاقات الشباب المتطوع و المستفيدين من الخدمة العامة بمراكز الشباب لمواجهة نقص العاملين بالمراكز.

اختتمت الجولة باجتماع اللجنة مع رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب والبالغ عددها 205 مركز شباب على مستوى المحافظة ومديري الإدارات الفرعية لدراسة عدد من المشكلات الخاصة بالأنشطة واللوائح والقوانين وخطة الوزارة لتطوير أداء عمل مراكز الشباب والتأكد على زيادة عدد العضويات بالمراكز وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة داخل المراكز.

استمع رئيس الإدارة المركزية إلى عدد من المشكلات والمقترحات لتطوير عمل مراكز الشباب لاستيعاب عدد أكبر من المستفيدين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في تنمية قدرات النشء والشباب، موضحا مفهوم الخطة التشاركية لعمل مراكز الشباب واتجاه الوزارة لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة وزيادة العضويات بالمراكز لتعظيم حجم الاستفادة من الخدمات المقدمة.