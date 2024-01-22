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محافظ البحر الأحمر يفتتح مشروعات سياحية بالغردقة احتفالا بالعيد القومي

كتب:

شاذلى عبدالراضي
03:19 م | الإثنين 22 يناير 2024
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، عددًا من المشروعات السياحية في الغردقة، ووضع حجر الأساس لأكبر مشروع سياحي على هامش الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر، تزامنا مع الذكرى 54 لمعركة شدوان، التي تحتفل بها المحافظة في الثاني والعشرون من شهر يناير. 

محافظ البحر الأحمر يفتتح مشروعات سياحية

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن احتفالات العيد القومي للمحافظة تشهد افتتاح عدة مشروعات سياحية، منها الممشى السياحي الجديد شمال مدينة الغردقة والمرحلة الثالثة الجزيرة الوسطى بطريق المطار، وتطوير طريق المطار. 

أكبر مشروع سياحي بالغردقة

وأكد سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، أنّ احتفالات العيد القومي للمحافظة شهدت وضع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر حجر الأساس لأكبر مشروع سياحي في الغردقة على مساحة 45 ألف متر بطاقة 1200 غرفة بتكلفة تقارب ملياري جنيه ضمن خطة الدولة 2030؛ لزيادة عدد الغرف السياحية بالمحافظة.

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