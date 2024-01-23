أحمد الشهاوي: في الثمانينات لم يكن هناك شاعرة واحدة بمصر

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إنه في فترة الثمانينات لم يكن هناك شاعرة واحدة، الأمر الذي يعبر عن تراجع الشعر في مصر بشكل كبير، ونحن بلد الثقافة الأعرق في مصر.

وأضاف «الشهاوي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه ليس كل الشعراء لديهم وقت متفرغ للشعر فقط، فهم يعملون ولديهم مصدر رزق آخر، فلا نجد شاعرًا بدون عمل.

إثراء الساحة الأدبية الشعراء

وتابع الشاعر أحمد الشهاوي، أن مصر الآن بها عدد عظيم من الشعراء والشاعرات، وهناك تراجع في الشعر على مستوى العالم، وكان هناك شاعرات يكتبن باللغة العامية المصرية، متسائلًا: هل نستطيع أن نعد 20 شاعرة في هذا الجيل بمستوى ممتاز ومثقفات ويعرفن لغات أجنبية؟

وأوضح أن الذين يضعون المناهج الأدبية هم شعراء في السابق، وهذا ساهم في زيادة الوعي الثقافي للكثير من الأجيال القديمة.

وأشار إلى أن الملحن المصري، هو من يكتشف المطربين والمطربات قبل النقاد، كما أن الإنتاج المسرحي قل بشكل كبير.