5 خدمات بنكية متاحة في إجازة البنوك.. اعرف التفاصيل

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، عن إعطاء كافة العاملين بالبنوك المصرية عطلة رسمية يوم الخميس المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وفي ظل أن عطلة نهاية الأسبوع للبنوك المصرية تكون يومي الجمعة والسبت، لذلك يحصل موظفي البنوك على 3 أيام إجازة، وهم 25 و26 و27 من يناير.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية 5 خدمات بنكية يمكن للعملاء اللجوء إليها خلال إجازة البنوك، والتي جاءت كم يلي:

طريقة تحويل الأموال أونلاين

- يمكن للعملاء الراغبين في تحويل النقود لأشخاص آخرين خلال إجازة البنوك أيام الخميس والجمعة والسبت القادمين، القيام بذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

- كما يمكن للمواطنين استخدام ماكينات الصراف الآلي ATM أيضا، في حالة إيداع وسحب الأموال.

- فيما تتمثل الخدمة الثالثة في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي، الذي يستطيع العميل من خلاله شراء الشهادة الادخارية، الذي يريدها، أو كسر الشهادة التي يمتلكها بالفعل.

طريقة دفع الفواتير في عطلة البنوك

- وفي حالة مجيء موعد دفع الفواتير الخاصة بالمواطنين خلال إجازة البنوك، يمكن اللجوء إلى المحفظة الذكية.

- وتتمثل الخدمة الخامسة، في التطبيقات الرسمية التي توفرها كافة البنوك لعملاءها، من أجل القيام بالمعاملات المالية أونلاين.