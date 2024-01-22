سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم الاثنين

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات، حيث لم يطرأ على الأسعار أي تغيير منذ بداية التعاملات الصباحية التي سجلت تراجعا بقيمة 10 جنيهات، حيث انخفضت الأسعار أمس بنحو 50 جنيها، وتشهد محلات الصاغة إقبالا من جانب المواطنين على شراء السبائك، من أجل الاستثمار، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت البيانات أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 3560 جنيها كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 4068 جنيها أما سعر جرام الذهب عيار 18 منتصف التعاملات وصل إلى 3051 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

ويسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 2380 جنيهاـ فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 2005 جنيهات، وبالنسبة لسعر الأونصة تصل إلى 88 ألفا و450 جنيها، أما سعر جنيه الذهب يبلغ 28 ألفا و480 جنيها.