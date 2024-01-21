كم يبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم؟.. شعبة المجوهرات تجيب

ثبات سعري كبير تشهده أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 21 يناير 2024، بحسب ما أعلنته شعبة الذهب والمجوهرات، حيث سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21، اليوم، ما قيمته 28400 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في مصر

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة، وتحديداً سعر جرام الذهب عيار 21، في منتصف التعاملات المسائية، وفق آخر تحديثات أعلنتها شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار21 بمنتصف التعاملات

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، في منتصف التعاملات المسائية اليوم الأحد، 3550 جنيهاً للشراء، و3500 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في الوقت الحالي 4057 جنيهاً للشراء، و4000 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد، مستوى 3043 جنيهاً للشراء، و2997 جنيهاً للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد، 2367 جنيهاً للشراء، و2331 جنيهاً للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد، بمحلات الصاغة والمجوهرات، 2029 جنيهاً للشراء، و2001 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم، في محلات الصاغة، 28400 جنيه للشراء.