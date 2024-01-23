مؤلف مسلسل «حق عرب» يحذف «بوست» عن الحالة الصحية لأحمد العوضي

أثارت الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي، حالة من القلق بين جمهوره ومتابعيه، بعد نقله إلى المستشفى مؤخرًا.

وكشف السيناريست محمود حمدان، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أنّ أحمد العوضي يعاني من أزمة صحية طارئة، وطلب من متابعيه الدعاء له، لكنه وعاد وحذف التدوينة بعدها بقليل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة حمدان، وأعربوا عن قلقهم على صحة العوضي، خاصة بعد أن ذكر أنّ حالته الصحية صعبة وممنوع عنه الزيارات.

تطورات الحالة الصحية لأحمد العوضي

وكشف مصدر مقرب من العوضي، لـ«الوطن»، تطورات الحالة الصحية له، قائلًا إنّ العوضي يتحسن، ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة.

نشاط العوضي الفني

وعلى الجانب الآخر، يعيش الفنان أحمد العوضي حالة من النشاط الفني، حيث يواصل تصوير مشاهده في مسلسل «حق عرب» بمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي يشارك به في سباق الدراما الرمضانية 2024، كما يحتفل العوضي بتصدر فيلمه «الإسكندراني» الذي يعتبر بطولته السينمائية الأولى، قوائم الإيرادات.