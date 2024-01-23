نقل أحمد العوضي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.. عاجل

تعرض الفنان أحمد العوضي، لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة.

وقال مصدر مقرب من العوضي لـ«الوطن» إنّ الأخير نقل إلى المستشفى، أمس الأول الأحد، وما زال محتجزا بداخلها إلى الآن، مضيفا أنه بخير ومن المقرر مغادرته المستشفى، خلال الساعات المقبلة.

العوضي يُصور «حق عرب» بمدينة الإنتاج الإعلامي

وكان أحمد العوضي يُصور مشاهده في مسلسله الجديد «حق عرب» بمدينة الإنتاج الإعلامي، خلال الأيام الماضية، حيث جمعته بعض المشاهد مع رياض الخولي، ووفاء عامر، وأحمد عبدالله، ودنيا المصري، وكوكبة من النجوم.

أبطال مسلسل «حق عرب»

مسلسل «حق عرب» من المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، ويشارك في بطولته كل من دينا فؤاد، وليد فواز، أحمد صيام، سلوى عثمان، كارولين عزمي وكوكبة من النجوم، من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.