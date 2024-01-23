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تفاصيل استضافة مصر للمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة.. ينطلق 28 يناير

كتب:

أيمن حمزة
03:07 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
تفاصيل استضافة مصر للمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة.. ينطلق 28 يناير

تفاصيل استضافة مصر للمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة.. ينطلق 28 يناير

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة، والذي تستضيفه مصر، خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2024، بمشاركة ورعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سيسهم في تقديم الحلول، ويتيح عرض أحدث الابتكارات والتقنيات وطرق التشغيل والصيانة الفعالة والمبتكرة.

وأشار «رسلان»، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن المؤتمر سبق وعقد في القاهرة لثلا ث دورات سابقة، وحظي باهتمام ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، مما يدل على أهمية الرسالة التي يتبناها المؤتمر، والشركة القابضة بدورها تدعم مثل هذه المؤتمرات التي تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات.

تعميق المعرفة وتطوير المهارات

وأوضح الدكتور زهير السراج، الأمين العام للمؤتمر، أن المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة ليس مجرد حدث عابر بل هو فرصة لتعميق المعرفة وتطوير المهارات وبناء علاقات مهنية مستدامة، مؤكدًا على أهمية مشاركة كل من يعمل في هذا المجال في مثل هذه المؤتمرات، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحسين أداء العمل واكتساب المعرفة والتقنيات الحديثة.

من جهته، أوضح الدكتور رفعت عبد الوهاب مستشار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المؤتمر في دروته الحادية والعشرون يمثل نقلة هامة مع التطور الذي يشهده العالم و التحول الرقمي في كافة المجالات، مشددًا على أهمية التدريب ودور المؤسسات المهنية لمواكبة التحول الرقمي.

وأضاف، المؤتمر يعد منصة للتواصل والتعاون بين الشركات والمؤسسات، والاستفادة من التجارب والخبرات في تحسين أساليب العمل والإدارة لتحقيق أهداف الصيانة، إنها فرصة تجمع بين الاحترافية والتطور والتواصل والتعلم، وتعزز التنمية في مجال التشغيل والصيانة بشكل يحقق الاستدامة في الأداء.

السراج: نهدف لإعادة هيكلة برامج تدريب الصيانة 

بدوره، وجه أمين عام المؤتمر الدكتور زهير محمد السراج، الشكر للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتفضله برعاية أعمال المؤتمر لهذه الدورة بـ القاهرة كما وجه الشكر للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تقديم الدعم والتنسيقات اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر.

وينطلق المؤتمر الدولي الحادي والعشرون للتشغيل والصيانة في الدول العربية تحت شعار «إعادة هيكلة برامج تدريب الصيانة ودور المؤسسات المهنية لمواكبة التحول الرقمي» خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2024، بمشاركة ورعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبدعم من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويهدف لتبادل الخبرات وإثراء المعرفة والخبرة حول التقنيات الجديدة والاطلاع على آخر ما تم التوصل إليه في هندسة التشغيل والصيانة.

كان الدكتور محمد الفوزان، رئيس المجلس العربي للتشغيل والصيانة، أعلن أن المؤتمر يهدف إلى مشاركة آخر التطورات في التشغيل والصيانة ونشره لأكبر شريحة من المهتمين بالمجال، وأن المؤتمر يسهم في تحفيز الإبداع بوجود العديد من الورش والدورات التدريبية التي تساعد على تطوير المهارات وتحسين الأداء، وبالتالي يتم رفع مستوى الجودة والكفاءة في العمل.

 

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.