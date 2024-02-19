كيفية حساب معاش العجز الجزئي المستديم.. «اعرف هتاخد كام»

نظّم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كيفية حساب معاش العجز الجزئي المستديم، والذي يتم وفقًا للبند رقم 2 من القانون رقم 148 لسنة 2019، إذ إنّه يُفرّق بين طرق التعامل مع أنواع العجز، سواء العجز الكلي المستديم والثاني يمثل العجز الكلي المستديم.

كيفية حساب معاش العجز الجزئي المستديم

وعن كيفية حساب معاش العجز الجزئي المستديم، والتي تحدد من المادة رقم 56 بند (ب)، وتنص على «في حالة إذا كان المصاب من حقه الحصول على معاش العجز، فيتم تقديم قيمة معاشه الشهر وفقا لنسبة العجز الذي يعاني منه، والمذكور في التقرير الطبية المعتمدة من وزارة الصحة، حيث يتم حساب الأجر، وفقًا للمادة (22) المرتبطة بوقت ثبوت العجز، والذي قد يختلف عن الإصابة الأخيرة، وأشار القانون إلى أنّ قيمة المعاش الشهري يجب ألا يقل عن قيمة معاشه عن الإصابة السابقة».

أي إنّه وفقًا للقانون فإن حساب معاش العجز الجزئي المستديم يكون وفقًا للمرتب الخاص بصاحب الحالة عند حدوث الإصابة.

قانون حساب معاش العجز الجزئي المستديم

ووفقًا للمادة 22 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإنّ حساب معاش العجز الجزئي المستديم، يتم تحديده وفقًا لنص المادة على إجمالي الأجر السنوي لصاحب الحالة منذ بداية العمل، حيث تقول «يتم تحدد أجر أو دخل التسوية فى معاش العجز الجزئي المستديم، وفقا لمدة الاشتراك والمؤرخة من تاريخ بداية العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على أساس المتوسط الشهري للأجور التي دفعت على أساسها قيمة الاشتراكات التأمينه عن هذا الأجر أو الدخل».

الفرق بين العجز الكلي المستديم والعجز الكلي المستديم

وعن طرق التفرقة بين حالات الإصابة بالعجز الكلي والعجز الكلي المستديم، أوضح قانون التامينأت والمعاشات، أن التقرقة تتم كما يلي:-

العجز الكلى المستديم

«وهو كل عجز يحول بشكل كلي ومستديم بين المؤمن عليه وبين إداء ومزاولته مهنته الأصلية أو النشاط التى يتكسب منه، حيث إنّه يعتبر في حكم حالات الأمراض العقلية، أو الأمراض المزمنة والمستعصية، وهي أمراض يصدر بها قرار رسمي ومعتمد من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي».

العجز الجزئي المستديم

«أما العجز الجزئي المستديم، هو يُمثل كل عجز يختلف عن حالات العجز الكلي، والذي من شأنه أن يحول بشكل مستديم بين المؤمن عليه الخاضع للمادة رقم (2) من هذا القانون وبين اداء عمله الأصلي».

حالات وقف معاش العجز

أما عن حالات وقف معاش العجز، ووفقًا للمادة (60) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإنّه يتم وقف صرف معاش العجز، من بداية الشهر التالي للتاريخ الخاص لإعادة الفحص الطبي، إذا تجاهل صاحبه الذهاب إلى موعد الكشف الطبي لإعادة الفحص، وفقًا للقرار الصادر عن جهة العلاج أو الهيئة.

وفي هذه الحالة يتم وقف صرف المعاش بشكل شهري إلى أن يتقدم صاحبه، بتقديم طلب للإعادة الفحص الطبي وفقا للقانون، وفي حالة كشف التقرير الطبي للحالة، وجود انخفاض في درجة العجز الخاصة بالحالة عن التقرير السابق، حيث يتم حساب المعاش الشهر وفقا لنسبة العجز الجديدة والمعتمدة فى التقرير الطبي الجديد.

ويستمر صرف المعاش الشهري للحالة التي تخلفت عن إعادة الفحص الطبي، إذا قدم بالمستندات أسباب منعته عن الالتزام بالموعد.

مميزات لأصحاب معاشات العجز الكلي والجزئي

وحرصت وزارة التضامن الاجتماعي على توفير عددٍ من المزايا المخصصة لأصحاب معاشات العجز الكلي والجزئي، والتي يحصلون عليها عبر كارت الخدمات المتكاملة، وتتضمن كل من:

- الجمع بين معاشين.

- الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- خصومات على اشتراكات الأندية ومراكز الشباب.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس.