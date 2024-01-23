هل توقعت ليلى عبداللطيف اعتزال حسن يوسف؟

موجة كبيرة من الجدل أحدثتها خبيرة الأبراج والفلك الشهيرة، ليلى عبداللطيف بعد تحقق عدد كبير من نبوءاتها بدءا من زلزال اليابان، وانفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، إضافة إلى أحداث اليمن وعدة تكهنات أخرى، حتى باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصريحاتها عن اعتزال بعض الفنانين الكبار في مصر.

الفنانون الكبار يعتزلون الفن

«كذب المنجمون ولو صدقوا»، تلك المقولة التي انطبقت على تكهنات علماء الفلك بالأحداث المستقبلية، ومن بينهم خبيرة الأبراج الشهيرة ليلى عبداللطيف، التي ذاع صيتها خلال الفترة الأخيرة، بسبب مصادفة حدوث بعض تنبوءاتها خلال الفترة الأخيرة، وفقا لما قالته في مداخلة هاتفية لإحدى المحطات التلفزيونية، بأن الوسط الفني سيشهد اعتزالا مفاجئا لبعض الفنانين، وبخاصة الكبار، وهو ما تحقق باعتزال حسن يوسف حسب إعلان زوجته شمس البارودي، وتلميح رامي إمام إلى إمكانية اعتزال والده عادل إمام.

هل اعتزل الزعيم عادل إمام؟

جمهور الزعيم عادل إمام، بدأ يلمح لاعتزال الفنان الكبير، بعد تصريح المخرج رامي إمام نجل الفنان عادل إمام، خلال الساعات الماضية، أن والده الزعيم عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده، وهو ما جعل اسم «الزعيم» يتصدر محركات البحث المختلفة، لكن هذا التصريح أثار جدلا واسعا وفسره البعض على أنه اعتزال للفنان، ولم تخرج الأسرة لتؤكد أو تنفي الخبر.

وكان السبب في ابتعاد الفنان حسن يوسف عن الساحة الفنية هو وفاة ابنه «عبدالله»، الذي أثر في قلوب الجميع، وعلى الرغم من أنه كان ينتوي على المشاركة في أعمال فنية قادمة، ولكنه قرر اعتزال الفن نهائيا، إذ قال: «أنا الحمد لله بخير وكويس، وبعد وفاة ابني الغالي عبد الله أخدت القرار فورا لأن الوجع اللي جوايا وجع الابن ربنا ما يكتبه على حد خلاني مقدرش أقدم أدوار الناس اتعودت تشوفني فيها، وأنا لسه جوايا الوجع ده، بقضي وقتي في قراءة القرآن والحمدلله قلبي لسة موجوع بس بتعافى».