بعد الحديث عن اعتزاله.. تفاصيل الحالة الصحية لـ«الزعيم» عادل إمام

حالة من الجدل أثيرت بشأن حقيقة اعتزال الفنان عادل إمام، ففي الوقت الذي أعلن فيه نجله المخرج رامي إمام، بالأمس خلال تصريحات تليفزيونية، أن «الزعيم» اكتفى بما قدمه خلال مسيرته الفنية الكبيرة الماضية، وقرر التفرغ لأسرته، والجلوس مع أحفاده، خرج المنتج عصام إمام، شقيق «الزعيم»، لينفي اعتزال الأخير.

تفاصيل الحالة الصحية للزعيم

ومن جانبه، كشف مصدر مقرب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، إذ أكد أنه بصحة جيدة، وانه لم يعتزل بسبب تدهور حالته الصحية، مشيرا إلى أنه يجلس مع أحفاده يوميا.

آخر عمل فني للزعيم عادل إمام

وكان آخر عمل فني، قدمه الزعيم عادل إمام، هو مسلسل «فلانتينو» عام 2020، والذي كانت تدور أحداثه حول نور عبدالحميد الشهير بفلانتينو وزوجته عفاف، اللذين يمتلكان سلسلة مدارس يطلق عليها اسم مدارس فلانتينو، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، بجانب عادل إمام، أبرزهم دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.