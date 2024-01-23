رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024.. المستندات والشروط

أعلن جهازالتنظيم والإدارة رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024، لتوضح الحكومة أن التقديم سيكون على بوابة الوظائف الحكومية، مع الالتزام بالمستندات والشروط المطلوبة، مؤكدة أن الامتحان بمركز الإدارة العامة، ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك لضمان تحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024

ومن خلال رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024، المرفق هنا يتم تقديم طلبات المعلمين من خلاله، وسيقسم الوظائف إلى 11 ألفا و144 وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و18 ألفا و886 وظيفة معلم مساعد مادة، وفقا لبيان الحكومة.

شروط التقدم لوظيفة الـ30 ألف معلم

وحددت التربية والتعليم المستندات المطلوبة للتقدم للوظيفة وكذلك الشروط، وهي كالتالي:

- أن يكون من سكان المحافظة المقيم بها.

- الحد الأدنى لتقدير المتقدم مقبول.

- الحصول على بكالوريوس كليات التربية والتربية النوعية.

- اجتياز الكشف الطبي.

- ضرورة أن يجتاز الامتحانات والتدريبات المقررة.

- لا يزيد عُمر المتقدم عن 40 عامًا.

- اجتياز تحليل المخدرات لمن نجحوا في الامتحانات.

المستندات المطلوبة للوظيفة

- صحيفة الحالة الجنائية سارية.

- الخدمة العامة للإناث.

- تكون المستندات أصلية ملونه بصيغة «JPG» .

- بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

- إيصال الإيداع البنكي.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.