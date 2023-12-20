انطلاق مسابقة 30 ألف معلم يناير المقبل.. التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لبدء مسابقة 30 ألف معلم، والتي ستبدأ في شهر يناير المُقبل وذلك للتمكن من سد العجز وتلبية الاحتياجات الخاصة بالعملية التعليمية.

مسابقة 30 ألف معلم

وتستهدف مسابقة 30 ألف معلم، وفقًا للمعلن رسميًا من مجلس الوزراء، عدة تخصصات منها تعيين 11.114 معلم مساعد فصل، فضلًا عن تعيين 18.886 معلم مساعد مادة للتمكن من سد العجز وتلبية احتياجات العملية التعليمية، ويمكن التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية فور الإعلان عنها الشهر المُقبل.

شروط مسابقة الـ30 ألف معلم

وهناك عدد من الضوابط والشروط الخاصة بـ مسابقة 30 ألف معلم وهي التقدير العلمي والتخصصات المطلوبة بالتنسيق بين التربية والتعليم والتنظيم والإدارة، والحد الأقصى لسن خوض المسابقة، وتشمل الضوابط أن يخوض المُتقدم اختبارات يحددها جهاز التنظيم والإدارة والعمل على ضمان تحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر لدخول الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يسهم في نشر ثقافة جديدة في المجتمع.