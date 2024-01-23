من جديد يستعد الأهلي للظهور بعد فترة طويلة من التوقف عن الظهور في الملاعب، بسبب التوقف القائم في الوقت الحالي، في ظل إقامة مباريات كأس أمم إفريقيا، واستدعاء اللاعبين الدوليين، لكن المارد الأحمر قرر إقامة معسكر تحضيري في الإمارات، يتخلله بعض المباريات الودية، من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية.. فما القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والأخدود السعودي الودية؟

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاخدود السعودي الودية

المباريات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود السعودي التي تنطلق في الثالثة من عصر اليوم، ستكون مباريات قنوات أبو ظبي الرياضية، وهي المباراة التي تقام في إطار معسكر الأهلي، الذي انطلق قبل أيام قليلة، استعدادًا للمنافسات المقبلة في الموسم الحالي، والتي تشمل مواجهات دوري أبطال إفريقيا والكأس المحلية.

يقام المعسكر في مدينة عجمان بدولة الإمارات، ويستمر حتى يوم 28 من الشهر الجاري، بمشاركة 25 لاعبًا، دون المشاركين في بطولة كأس أمم إفريقيا من الدوليين، وهم محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، مروان عطية، محمود كهربا، محمد عبدالمنعم وإمام عاشور ومحمد هاني وعمر كمال عبدالواحد المنضم حديثًا.

يخوض الأهلي أول تجاربه الودية في معسكر الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 23 يناير 2024، عندما يلتقي مع فريق الأخدود السعودي، على استاد نادي عجمان، ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة، لرفع معنويات اللاعبين قبل العودة إلى مصر، والاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يُتوقع أن تشهد المباراة مواجهة قوية بين الفريقين، حيث يمتلك الأهلي عناصر مميزة على مستوى الخطوط كافة، بينما يملك الأخدود السعودي بعض اللاعبين المميزين، لذلك يسعى المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز في المباراة، من أجل تحقيق انطلاقة قوية للمعسكر، والاستعداد بشكل جيد للمنافسات المقبلة.