بعائد مرتفع يصل إلى 27%.. أفضل شهادات البنك الأهلي المصري

تظل شهادات الادخار البنكية بعائد مرتفع من البنك الأهلي المصري، هي الوعاء الادخاري الأكثر انتشارًا وبحثًا على مستوى القطاع المصرفي المصري، إذ يفضل الأفراد الذين يرغبون في استثمار مدخراتهم، متابعة التغيرات على أسعار العائد على الشهادات الادخارية، لتحقيق أرباح سريعة ومضمونة، إذ تعد شهادات الادخار أكثر الأوعية الادخارية التي تحقّق أرباحًا مضمونة.

بعائد مرتفع شهادات البنك الأهلي المصري

وتأتي شهادات الادخار البنكية الجديدة التي طرحها البنك الأهلي المصري خلال الأيام الماضية الأكثر تداولاً، منذ بداية العام الجديد 2024.

أفضل شهادات ادخار البنك الأهلي المصري

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أفضل شهادات ادخار البنك الأهلي المصري، خلال العام 2024.

الشهادة البلاتينية السنوية

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

مدة الشهادة: سنة واحدة.

سعر العائد من الشهادة: 27% سنوي يصرف بنهاية مدة الشهادة، و23.5% شهري.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد من الشهادة: 19% شهري.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد على الشهادة: السنة الأولى 22%، السنة الثانية 18%، السنة الثالثة 16%.

دورية صرف العائد: شهري.