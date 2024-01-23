موعد بداية الترم الثاني 2024.. الإجازة تستمر أسبوعين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بداية الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف في المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية والخاصة والرسمية للغات وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

موعد بداية الترم الثاني 2024

وحسب الخريطة الزمنية التي تم إعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيكون موعد بداية الترم الثاني 2024 يوم 10 من شهر فبراير المُقبل.

الإجازة تبدأ من يوم 27 يناير

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 من شهر يناير الجاري على أن تستمر لمدة أسبوعين كاملين وتنتهي يوم 10 من فبراير المُقبل ليبدأ موعد بداية الترم الثاني 2024 رسميًا لكافة المراحل التعليمية.

ووفق الخريطة الزمنية المُعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2023/2024 بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية «الابتدائي، الإعدادي، والثانوي» يوم 9 من شهر يناير الجاري، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 1 من شهر يونيو المُقبل 2024.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو المُقبل 2024 وفق للخريطة الزمنية الخاصة بالوزارة.