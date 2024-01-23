«تضامن الدقهلية»: تطابق الشروط المطلوبة على 24 أمًا مثالية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بدء مديرية التضامن الاجتماعي في العمل على اختيار الأم المثالية في المسابقة التي تقدم لها 39 امرأة.

بدء اختيار الأم المثالية بالدقهلية من بين 39 سيدة

وأشار «مختار» إلى أنه تم التقدم لمسابقة الأم المثالية في محافظة الدقهلية 39 سيدة توافق منهم نحو 24 سيدة مع الشروط المحددة للمسابقة وهم كالتالي:

- 19 أمًا مثالية طبيعية

- 4 أمهات لابناء من ذوي القدرات الخاصة

- وأم واحدة بديلة

وأكد أنه يجري اختيار الأم المثالية من أجل تكريمهم وإبراز قصص كفاحهم مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم، ويجري الاختيار من قبل اللجنة الفنية المشكلة لاختيار وترشيح الأم المثالية بالدقهلية برئاسة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وأشار إلى أنه يتم الاختيار ضمن شروط وضوابط تم وضعها من قبل اللجنة العليا بوزارة التضامن للاختيار الأفضل من بينهن من أجل تكريمها علي رحلتها في تربية الأبناء، وإخراج جيل مشرف للمجتمع المصري.