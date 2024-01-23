موقع وزارة التضامن يحدد خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

حدد موقع وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، موضحا أن هذه النوعية من البطاقات تتيح العديد من المزايا لحاميلها، بينها التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 5% وفق ما حدده القانون، فضلا عن الحصول على سيارة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوات التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

الخطوة الأولى

- التسجيل على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال البوابة المخصصة لذلك بدقة.

- تسجيل البيانات مسئولية قانونية ويتوقف عليها قبول أو رفض الطلب.

- ضرورة التأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

الخطوة الثانية

- بعد ملئ البيانات الشخصية يجب ملئ استمارة البيانات الأساسية.

- ضرورة التأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

الخطوة الثالثة

- بعد التسجيل يظهر رقم الطلب الخاص بالمتقدم، ويجب عليه الاحتفاظ به.

- التسجيل لا يعني قبول الطلب.

الخطوة الرابعة

- الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

الخطوة الخامسة

- في حالة قبول الطلب يجب حجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة.

- التوجه لمكتب التأهيل بالأوراق والمرفقات، ليجري تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بالمتقدم.

الخطوة السادسة والأخيرة

- بناء على الخطوات والبيانات التي جرى استيفائها سيجري تحديد درجة ونوع الإعاقة، وذلك إن كان المتقدم يستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.