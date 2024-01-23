7 مرشحين في انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين بمطروح

قال المهندس خالد عبد الله عيسى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، إنه تم اليوم الثلاثاء، غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بمطروح في تمام الساعة السادسة مساءً، مؤكدا تقدم 7 مهندسين للانتخابات حتى اليوم.

انتخابات نقابة المهندسين التجديد النصفي

وأضاف المهندس محمد الرياش رئيس لجنة انتخابات نقابة المهندسين الفرعية في محافظة مطروح، اليوم، أنه سيتم إجراء انتخابات نقابة المهندسين التجديد النصفي في فبراير المقبل على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمطروح

وأشار رئيس لجنة انتخابات نقابة المهندسين بمطروح إلى أن شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي تتضمن أن يكون المرشح بالفعل مسددًا جميع اشتراكات النقابة حتى نهاية السنة الميلادية السابقة من إجراء عملية الانتخابات، يتقدم بصحيفة الحالة الجنائية وتكون سارية وموجهة إلى النقابة العامة للمهندسين المصرية، ويتقدم بما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات عبر تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية وموجهًا لنقابة المهندسين.