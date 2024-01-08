النفط يسجل قفرة جديدة.. مكاسب للبترول عالميا في أول أسبوع من 2024

قبيل شروع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، لإجراء جولة في الشرق الأوسط، والتي تستغرق أسبوعا، ومع بدايات عام 2024، سجلت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا، وكان ضمن الأسباب التوتر الإقليمي الذي أججه الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

زيادة أسعار العقود الأجلة من خام برنت لـ1.17 دولار

وبحسب موقع «إنفستنج»، زادت أسعار العقود الآجلة من خام البرنت خلال التسوية لـ 1.17 دولار، أي ما يعادل 1.51% زيادة، حتى بات يبلغ سعر برميل النفط 78.76 دولارا، ليسجل النفط مكاسب وصلت نسبتها لـ2.2%، خلال أول أول أسبوع من 2024.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الأمريكي لـ 1.62 دولار، أي ما يساوي 2.24%، فيما سجلت 73.81 دولارا للبرميل، ووصلت المكاسب الأسبوعية لـ 3%، إذ قالت شركة الشحن العملاقة «ميرسك» إنها ستقوم بتحويل مسار كل سفنها بعيدا عن البحر الأحمر خلال الفترة القليلة المقبلة، لتحذر العملاء من الاضطرابات الموجودة في المنطقة خلال الوقت الراهن.

من جانبه، قال جون كيلدوف، المسؤول بشركة «أجين كابيتال إل إل سي»، إن التقريرا الأخير الصادر من قبل الحكومة الأمريكية أظهر نمو التوظيف في شهر ديسمبر، ما سيدعم الطلب على النفط خلال العام المقبل.

ووظف أصحاب العمل بالولايات المتحدة عدد كبير من العمال في شهر ديسمبر الماضي، بينما دفعت زيادة الأجور بقوة الأسواق المالية للتراجع عن التوقعات مع بدء البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.