موعد خروج أحمد العوضي من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض الفنان أحمد العوضي، لوعكة صحية مفأجاة خلال الساعات القليلة الماضية، أدت إلى احتجازه داخل أحد المستشفيات في منطقة القاهرة.

موعد خروج أحمد العوضي من المستشفي

ومن جهته، كشف مصدر مقرب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي، شهدت تحسنا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، وسيغادر المستشفى مساء اليوم أوغدا على أقصى تقدير.

فيلم «الإسكندراني»

وفي سياق آخر، يعرض للفنان أحمد العوضي، فيلم «الإسكندراني» بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والتي تدور أحداثه في قلب محافظة الإسكندرية، حيث يمر «بكر الإسكندراني» بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.

مسلسل «حق عرب»

بينما يواصل تصوير مسلسل «حق عرب» للمشاركة في السباق الرمضاني القادم 2024، والذي يشارك في بطولته النجوم، دينا فؤاد، وفاء عامر، رياض الخولي، وليد فواز، أحمد صيام، وغيرهم.