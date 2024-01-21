8 مدن في قائمة الأكثر دفئا غدا.. بينها الأقصر وشرم الشيخ

تشهد، 8 مدن معظمها يقع في صعيد مصر، غدًا الاثنين، ارتفاع الحرارة بأكثر من 4 درجات مئوية، مقارنة بالأيام السابقة، وفقًا لغرف عمليات متابعة «الأرصاد» بالمحافظات.

تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في تلك المدن إلى 28 مئوية، مع طقس حار نهارًا، و18 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى المتوقعة، مع طقس معتدل ليلًا، بالإضافة إلى عدم توقع سقوط أمطار.

طقس الغد بالمدن الدافئة

تشهد المدن الدافئة بطقس يوم غد الاثنين، سطوع الشمس نهارًا وارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة من درجتين حتى ثلاث درجات مئوية، خاصة خلال فترة الظهيرة، مع احتمالية نشوب رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة.

وتنشر «الوطن» خريطة المدن الدافئة في طقس الاثنين، وفقا لغرف العمليات بالمحافظات، ليتثنى للمواطنين زيارتها والتمتع بدفئ شمسها، وهي كالتالي:

- شرم الشيخ، درجة الحرارة العظمى تسجل 28 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى تسجل 16 درجة مئوية.

- مرسى علم، درجة الحرارة العظمى تسجل 28 درجة مئوية، والصغرى تسجل 18 درجة مئوية.

- شلاتين، درجة الحرارة العظمى تسجل 28 درجة مئوية، والصغرى تسجل 16 درجة مئوية.

- الأقصر، درجة الحرارة العظمى تسجل 27 درجة مئوية، والصغرى تسجل 12 درجة مئوية.

- أسوان، درجة الحرارة العظمى تسجل 27 درجة مئوية، والصغرى تسجل 10 درجة مئوية.

- أبورماد، درجة الحرارة العظمى تسجل 27 درجة مئوية، والصغرى تسجل 17 درجة مئوية.

- سفاجا، درجة الحرارة العظمى تسجل 27 درجة مئوية، والصغرى تسجل 16 درجة مئوية.

- شرم الشيخ، درجة الحرارة العظمى تسجل 27 درجة مئوية، والصغرى تسجل 15 درجة مئوية.