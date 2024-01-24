سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-1-2024 في البنوك المصرية، حالة من الثبات خلال التعاملات الصباحية، مع توقعات باستمرار حالة الثبات خلال الأيام المقبلة حتى مطلع فبراير، ويبلغ متوسط سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

«الوطن» تنشر سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-1-2024 خلال التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، الذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً، و30.85 جنيه بيعًا.

سعر الدولار في بنك مصر

- وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- كما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 24-1-2024 داخل بنك القاهرة، إلى 30.95 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه شراءً و30.95 جنيه بيعًا.

سعر الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامى

- وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامى إلى 30.90 جنيه شراءً و30.95 جنيه بيعًا.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

- وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB على 30.95 جنيه بيعًا و30.85 جينه شراءً.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- ووصل بنك الإسكندرية عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم، والذي وصل إلى 30.85 للشراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.