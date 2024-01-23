استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في البنوك المصرية، استقرارا، إذ لم يطرأ على سعر الدولار أي تغيرًا منذ ختام تعاملات أمس الاثنين، لذلك يبلغ متوسط سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعًا.

سعر الدولار في بنك مصر

- يسجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- كما وصل سعر الدولار في بداية التعاملات داخل بنك القاهرة إلى 30.95 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- فيما يبلغ سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه شراءً و30.95 جنيه بيعًا.

سعر الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامى

- وصل سعر الدولار في الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامى إلى 30.90 جنيه شراءً و30.95 جنيه بيعًا.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

- استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB على 30.95 جنيه بيعًا و30.85 جينه شراءً.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- أعلن بنك الإسكندرية عن سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية والذي وصل إلى 30.85 للشراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.