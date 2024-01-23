إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية والمراكز في شن حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، وتمكنت من إزالة 5 تعديات.

حملات تعديات بالدقهلية

وأضاف «مختار» أن الحملات جاءت في المراكز المختلفة بمحافظة الدقهلية وفقا لجهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن تمي طلخا والجمالية ومنية النصر وبلقاس ونبروه، لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وأضاف أن الحملات الخاصة بإزالة التعديات أسفرت عن التالي:

- مركز ومدينة طلخا تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لقرار إزالة عبارة عن تعدي بالبناء المخالف ببناء غرفة وسور بالطوب البلوك علي الأرض الزراعية بالوحدة المحلية بدميرة على مساحة 100 متر مربع

- تنفيذ إزالة فورية بناء مقابر مخالفة أرض زراعية على المصرف بقرية كتامة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات

- مركز ومدينة الجمالية تنفيذ أعمال إزالة تعدي ببناء حوائط على قطعة أرض زراعية بمساحة 130 مترًا مربعًا بنطاق مدينة الجمالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

- مركز ومدينة منية النصر تنفيذ أعمال فك شدة خشبية لسقف بالمخالفة علي مساحة 150 متر مربع بمدينة منية النصر.

- مركز بلقاس تنفيذ أعمال فك أخشاب وحديد أعمدة متجاوزة قيود الارتفاع بالوحدة المحلية ببلقاس خامس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

- مركز ومدينة نبروه متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية.